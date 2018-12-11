Командир группы украинских кораблей, нарушивших границу РФ, не признал свою вину

11.12.2018 22:54



Украинский командир Денис Гриценко, который осуществлял общее командование военными кораблями Украины, незаконно пересекшими государственную границу РФ, отказался от дачи показаний, признав себя военнопленным. С таким заявлением выступил его правозащитник Николай Полозов.

Также, по словам адвоката, Гриценко подтвердил, что ни во время задержания в Крыму, ни во время этапирования в Москву к нему не было применено силы со стороны сотрудников спецназа. В настоящее время, на него не оказывается никакого давления, наоборот, наблюдается уважительное отношение, передает Интерфакс.