Командир группы украинских кораблей, нарушивших границу РФ, не признал свою вину
Украинский командир Денис Гриценко, который осуществлял общее командование военными кораблями Украины, незаконно пересекшими государственную границу РФ, отказался от дачи показаний, признав себя военнопленным. С таким заявлением выступил его правозащитник Николай Полозов.
Также, по словам адвоката, Гриценко подтвердил, что ни во время задержания в Крыму, ни во время этапирования в Москву к нему не было применено силы со стороны сотрудников спецназа. В настоящее время, на него не оказывается никакого давления, наоборот, наблюдается уважительное отношение, передает Интерфакс.
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