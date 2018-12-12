Ростуризм исключил «Жемчужную реку» из реестра туроператоров

12.12.2018 19:54



«Жемчужная река» исключена из единого федерального реестра туроператоров по решению Ростуризма, сообщают «Ведомости». Данное решение было принято из-за ситуации, в которой оказались российские туристы, которые не могут улететь из Китая, по той причине, что туроператор продал им недействительные обратные билеты. Билеты «домой» были оформлены на имя авиакомпании, которая в текущем месяце не планировала совершать ни одного полета в Китай или из него.