Сотрудника Ространснадзора уволили из-за купленных женой 66 машин

12.12.2018 19:47



Госслужащий Ространснадзора, чья жена приобрела 66 автомобилей, был уволен по требованию прокуратуры России, сообщает «Коммерсантъ». Чиновник предоставил не достоверные сведения о своих доходах и доходе своей супруги, тем самым нарушив установленные законом требования. Юрий Чайка заявил, что официальные доходы, которые указал госслужащий, не способны покрыть расходы, необходимые для покупки такого количества автомобилей.