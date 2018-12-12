В Москве состоялась выставка БиОТ-2018

12.12.2018 19:12



12 декабря в 75 павильоне ВДНХ состоялась выставка БиОТ - Международная специализированная выставка Безопасности и Охраны труда. В рамках мероприятия, которое проходит с 11 по 14 декабря, в Москве собрались представители ведущих производителей средств индивидуальной защиты, спец. одежды и обуви, фильтрующего оборудования, а также защитного снаряжения. Собственный корреспондент интернет-издания "Капитал страны" посетил выставку. По его словам, предприниматели из Индии, Китая, Саудовской Аравии и Италии заинтересовались представленными новейшими образцами средств индивидуальной защиты отечественного производства. По итогам выставки российские производители ожидают заключения крупных сделок по поставкам специальных изделий.