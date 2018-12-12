Оскорбления власти в интернете хотят приравнять к мелкому хулиганству

12.12.2018 18:39



В нижнюю палату Государственной думы внесен законопроект, согласно которому, оскорбительные отзывы о власти и её представителях приравняют к мелкому хулиганству, сообщает «Коммерсантъ». В случае принятия проекта, будут внесены корректировки в административную статью № 20.1 «Мелкое хулиганство», которая подразумевает ответственность в виде штрафа на сумму от 1 до 5 тыс. рублей, либо заключение сроком до 15 суток.