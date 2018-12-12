Кремль прокомментировал резолюцию США против «Северного потока-2»

12.12.2018 17:57



Резолюция США, направленная против реализации проекта «Северный поток – 2» рассматривается российским правительством как мера, направленная против реализации исключительно коммерческого проекта, сообщает РБК. С данным заявлением выступил пресс – секретарь президента Дмитрий Песков. Кроме того, Дмитрий Песков считает, что Америка пытается всеми возможными способами устранить опасный конкурентный проект, «маскируя» свои действия под благие дела. Однако реализация газовой магистрали удовлетворит острую потребность в газовом обеспечении многих стран Европы.