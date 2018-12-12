Путин призвал выяснить причины отмены рэп-концертов

12.12.2018 17:32



Владимир Путин дал указание разобраться, по какой причине в российских регионах запрещают и отменяют концерты известных рэп – исполнителей, сообщают РИА новости. Омбудсмен Татьяна Москалькова направила запрос в прокуратуру Москвы, после того как были озвучены запреты выступления ряда популярных рэперов. По причине отмены ряда концертов поднялась волна народного возмущения, которая предала ситуацию огласке, в следствии чего ей заинтересовался Кремль.