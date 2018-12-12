Российским полицейским запретили ходить на рэп-концерты

12.12.2018 15:55



Российским сотрудникам полиции запретили посещать рэп – концерты, которые призывают к подрыву государственной власти и пропагандируют анархию, сообщает «Национальная служба новостей». Согласно информации, полученной от источника в правоохранительных органах, в большинство отделов полиции поступил приказ Колокольцева, где содержится информация о запрете. Нарушивших данное указание будет ждать служебное наказание вплоть до увольнения.