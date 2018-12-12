В Австралии опять видели НЛО

12.12.2018 15:35



Немецкий турист запечатлел неопознанный летающий объект во время посещения маяка на мысе Уиллоуби на острове Кенгуру в Австралии.

Очевидец сообщил о том, что ему удалось сфотографировать НЛО совершенно случайно.

Andrew Isaacson не осознавал того, что запечатлел объект на своей камере, пока не загрузил фотографии в компьютер и не увидел их на большом экране.

«Когда я перестал фотографировать, то успел заметить в небе странный объект, который перемещался абсолютно бесшумно и быстро», - рассказал очевидец.

Увеличенная версия фото НЛО Andrew Isaacson

По словам автора фото, его единственной мыслью в тот момент было то, что это мог быть беспилотный летательный аппарат, поскольку он не двигался как самолет либо вертолет.

«...было бы интересно узнать, наблюдал ли кто-нибудь еще НЛО на острове в тот день», - сообщил очевидец.

Уфологи отмечают, что пришельцы на протяжении многих лет интересуются Австралией. Исследователи не раз наблюдали за появлением необычных объектов в небе. По их словам, на фото был запечатлен корабль представителей внеземной цивилизации – классическая «летающая тарелка», пишет theislanderonline.com.au.