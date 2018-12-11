Украина призвала инопланетян уничтожить Крымский мост

11.12.2018 20:58



В Верховной раде Украины призывают любые силы уничтожить Крымский мост. Так, депутат от "Радикальной партии" Игорь Мосийчук, который известен своими громкими заявлениями, направленными против России, назвал мост через Керченский пролив "вратами ада" и призвал какие угодно силы, начиная от диверсантов Украины и заканчивая инопланетянами уничтожить данное сооружение, которое является инфраструктурой врага, пишет РИА Новости.