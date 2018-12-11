Путин пообещал обратить внимание генпрокурора на арест Пономарева

11.12.2018 20:42



Во время встречи с президентом России Владимиром Путиным член Совета по правам человека Николай Сванидзе обратился к главе государства с жалобой на незаконный арест правозащитника Льва Пономарева, которого суд приговорил к 16 суткам административного ареста за призыв к незаконным митингам.

Владимир Путин пообещал, что попросит Генерального прокурора России Юрия Чайку обратить более пристальное внимание на это дело, заявив, что ставить под сомнение решение суда невозможно. Президент подчеркнул, что никто не хочет, чтобы в России произошли такие же события, какие сейчас происходят во Франции, имея ввиду митинг "желтых жилетов", пишет Интерфакс.