В Астраханской области взорвалась и упала ракета С-300

11.12.2018 19:53



На астраханском полигоне ПВО, в ходе учебного пуска, в воздухе взорвалась и упала ракета системы зенитного огня С-300, сообщает «Lenta.ru». Минобороны не предоставила официальных комментариев, но известно, что запуск происходил на полигоне «Капустин Яр», а упавшая ракета не вылетела за пределы территории полигона. Зенитно-ракетный комплекс С-300 является устаревшим и, в настоящее время, заменяется на более современную модель – С-400.