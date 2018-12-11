Путин допустил внесение изменений в закон о митингах

11.12.2018 19:42



Владимир Путин допустил возможность изменения законодательства по части организации и контроля митингов, сообщает ИА REGNUM. Президент России заявил, что необходимо развивать закон о митингах, а именно: необходимо «гуманизировать» процесс согласования и одобрения народных собраний и исключить необоснованные, а порой «издевательские» отказы в их оформлении. Не стоит забывать и об ответственности организаторов подобных собраний. Они также должны соблюдать ряд нормативных требований.