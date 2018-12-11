Журнал Time назвал «человеком года» убитого журналиста Хашогги

11.12.2018 18:43



Джамаль Хашогги, убитый в посольстве Саудовской Аравии в Стамбуле, был выбран человеком года по версии американского журнала Time, сообщает ИА REGNUM. Впервые на звание человека года был выбран умерший человек. Хашогги очень активно критиковал режим власти Саудовской Аравии и действия наследного принца Мухаммед ибн Салман аль Сауда. По подтвержденной информации журналиста убили работники спецслужбы Саудовской Аравии. По заявлению властей страны, якобы, действовали они самостоятельно, без какого-либо приказа.