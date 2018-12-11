Попросившей о помощи отшельнице Агафье Лыковой подарили собаку

11.12.2018 17:56



Сибирская отшельница попросила о помощи и получила в подарок собаку, сообщают «Известия». Губернатор Кемеровской области приехал в гости к отшельнице и привез с собой не только продукты, но также щенка собаки, который должен стать компаньоном для женщины. Кроме того, женщине привезли сено и комбикорм для домашнего скота и птицы. Семейство Лыковых является приверженцем старообрядчества и живет в изоляции посреди Тайги с 1937 года.