Сбербанк может сменить название

11.12.2018 17:42



Сбербанк может потерять из своего названия часть «-банк», сообщает РБК. Об этом заявил глава Сбербанка Герман Греф. По его словам, данный вопрос находится на стадии обсуждения и еще рано делать «громкие» заявления. Кроме того, Греф сообщил, что Сбербанк уже давно перерос банковскую форму по части функционала. На текущий момент клиенты компании «охватываются» буквально со всех сторон. Это касается как физических, так и юридических клиентов. Также Сбербанк активно занимается инвестиционной деятельностью.