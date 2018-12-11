Опрос показал мнение украинцев о разрыве договора о дружбе с Россией

11.12.2018 16:49



93% украинцев уверены, что разрыв «дружбы» с Россией принесет Украине исключительно вред, сообщают «Известия». Лишь 7% украинцев считают, что разрыв договора о дружбе между Россией и Украиной принесет положительные моменты. Напоминаем, что договор, заключенный в 1997 году предоставлял обеим странам ряд стратегических и экономических привилегий. Разрыв договора лишает Украину серьезных стратегических моментов.