Москва и Петербург могут войти в список регионов с въездом по электронной визе

11.12.2018 15:58



Для иностранцев, планирующих приехать в Москву или Санкт-Петербург, в будущем может потребоваться электронная виза, сообщает ТАСС. Об этом было заявлено министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Министр подметил, что на данную тематику ведутся переговоры со многими партнерами. Данная система, прежде всего, будет направлена на иностранных граждан определенного круга стран, которые прибывают в международные аэропорты Москвы и Санкт-Петербурга. Власти Москвы и Санкт-Петербурга, в свою очередь, поддерживают возможность введения подобной системы.