Самая яркая комета года пронесется мимо Земли на этой неделе

10.12.2018 23:46



Самая яркая комета 2018 года пронесется мимо Земли на этой неделе, и ее можно будет увидеть невооруженным глазом, пишет Mirror.

16 декабря комета 46P/Wirtanen приблизится к нашей планете на самое близкое расстояние, но ее можно будет наблюдать в предыдущие и последующие дни. Эта комета, диаметром 1,2 км, имеет голубоватый цвет и маленький тонкий хвост. В то время как ее самый близкий подход к Земле произойдет 16 декабря, на самом деле она будет самым ярким объектом в небе с 12 декабря, когда она приблизится к солнцу.

Комету можно будет увидеть невооруженным глазом, но для того, чтобы это сделать нужно постараться выйти пораньше, чтобы глаза привыкли к темноте, помогая увидеть тусклые предметы. При самом близком подходе к Земле комету можно будет наблюдать невооруженным глазом, но, все-таки, будет лучше воспользоваться биноклем. Комета появится на южном небе, возле созвездия Ориона.