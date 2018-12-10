США призвали все стороны выйти из «Северного потока — 2»

10.12.2018 22:58



Россия стремиться к тому, чтобы сделать Европу зависимой от своих энергоресурсов. С таким заявлением выступил помощник госсекретаря США по вопросам использования энергетических ресурсов Фрэнсис Фэннон. По его словам, Россия делает это используя свои газовые проекты "Северный поток - 2" и "Турецкий поток", который будет продлен в Европу. А так как данные проекты являются политическими, а не экономическими, то США требуют выхода из проектов всех участвующих в них сторон.

Вместе с тем, данные действия России рассматриваются Соединенными штатами, как попытки отделить Украину от Европейского союза, блокируя транзитные поставки своего газа через украинскую территорию, пишет ТАСС.