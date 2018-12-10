Климкин предложил Евросоюзу "креативные санкции" против России

10.12.2018 21:53



Во время проведения заседания Совета ЕС в Брюсселе, со стороны Украины поступило предложение о введении новых санкций против России в связи с ситуацией в Керченском проливе. Так, глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что он лично предоложил ЕС идею "некоторых креативных санкций".

Тем не менее глава европейской дипломатии Федерика Могерини не стала комментировать заявление Климкина. Она, уклонившись от прямого ответа, подчеркнула, что данная встреча является политическим шагом, направленным на то, чтобы еще раз подчеркнуть оказываемую украинской стороне поддержку, пишет РИА Новости.