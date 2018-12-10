Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
10 ДЕК, 23:53 МСК
USD (ЦБ)    66,2416
EUR (ЦБ)    75,7075

10 ДЕК, 23:53 МСК
USD (ЦБ)    66,2416
EUR (ЦБ)    75,7075

Климкин предложил Евросоюзу "креативные санкции" против России

10.12.2018 21:53
Климкин предложил Евросоюзу "креативные санкции" против России

Во время проведения заседания Совета ЕС в Брюсселе, со стороны Украины поступило предложение о введении новых санкций против России в связи с ситуацией в Керченском проливе. Так, глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что он лично предоложил ЕС идею "некоторых креативных санкций".

Тем не менее глава европейской дипломатии Федерика Могерини не стала комментировать заявление Климкина. Она, уклонившись от прямого ответа, подчеркнула, что данная встреча является политическим шагом, направленным на то, чтобы еще раз подчеркнуть оказываемую украинской стороне поддержку, пишет РИА Новости.

Евросоюз ввел персональные санкции за организацию выборов в Донбассе
Читать еще:
✉ переслать на email Все новости >

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

«Марсианские хроники». Как человечество покоряет Марс и зачем это ему надо

«Марсианские хроники». Как человечество покоряет Марс и зачем это ему надо
Наука и технологии

Топ-10 эко-товаров 2018 года: самоочищающаяся бутылка, чернила из выхлопов и чипсы из отходов

Топ-10 эко-товаров 2018 года: самоочищающаяся бутылка, чернила из выхлопов и чипсы из отходов
Новые возможности

Спор из-за «Стрекозы». Почему сотрудники Google протестуют против экспансии компании в Китай

Спор из-за «Стрекозы». Почему сотрудники Google протестуют против экспансии компании в Китай
Наука и технологии

Реалии российской экономики Путина и «Скупой рыцарь» Пушкина

Реалии российской экономики Путина и «Скупой рыцарь» Пушкина
Экономика 1

Как в мире появилось две Кореи. История конфликта КНДР и Южной Кореи

Как в мире появилось две Кореи. История конфликта КНДР и Южной Кореи
Политика

Давид и Голиаф: есть ли шанс у виртуальных банков одолеть традиционные кредитно-финансовые организации?

Давид и Голиаф: есть ли шанс у виртуальных банков одолеть традиционные кредитно-финансовые организации?
Экономика

Узнай, страна

В Татарстане открыли производство композитных материалов для стран ЕврАзЭС

В Татарстане открыли производство композитных материалов для стран ЕврАзЭС

Власти Тамбовщины развивают сотрудничество с «РЖД» для повышение качества транспортного обслуживания

Власти Тамбовщины развивают сотрудничество с «РЖД» для повышение качества транспортного обслуживания

В Ульяновской области открыли крупный инновационный животноводческий комплекс

В Ульяновской области открыли крупный инновационный животноводческий комплекс

В Калуге открыли Южный обход областного центра и соединили три федеральные автодороги

В Калуге открыли Южный обход областного центра и соединили три федеральные автодороги

Новости СМИ

Новости дня

23:46 Самая яркая комета года пронесется мимо Земли на этой неделе Самая яркая комета года пронесется мимо Земли на этой неделе
Россия – на втором месте по продажам оружия, страны ОПЕК+ снизят добычу нефти и другие новости понедельника
Россия – на втором месте по продажам оружия, страны ОПЕК+ снизят добычу нефти и другие новости понедельника
23:16 Во Франции объявлено чрезвычайное положение Во Франции объявлено чрезвычайное положение
22:58 США призвали все стороны выйти из «Северного потока — 2» США призвали все стороны выйти из «Северного потока — 2»
22:36 Российских туристов, застрявших на острове Хайнань, начали вывозить домой Российских туристов, застрявших на острове Хайнань, начали вывозить домой
21:53 Тегеран уходит под землю Тегеран уходит под землю
21:23 Песков прокомментировал решение Киева прекратить договор о дружбе с Россией Песков прокомментировал решение Киева прекратить договор о дружбе с Россией
Цены на нефть падать не будут – страны ОПЕК, кажется, договорились, пенсии дополнительно проиндексируют и другие новости четверга
Цены на нефть падать не будут – страны ОПЕК, кажется, договорились, пенсии дополнительно проиндексируют и другие новости четверга
20:56 Мария Бутина может признать свою вину Мария Бутина может признать свою вину

Узнай, страна!

19:54 В Татарстане открыли производство композитных материалов для стран ЕврАзЭС В Татарстане открыли производство композитных материалов для стран ЕврАзЭС
Выплаты по ипотеке предлагают приостанавливать с потерей работы, налог на автомобили старше 10 лет отменят и другие новости среды
Выплаты по ипотеке предлагают приостанавливать с потерей работы, налог на автомобили старше 10 лет отменят и другие новости среды
17:11 Власти Тамбовщины развивают сотрудничество с «РЖД» для повышение качества транспортного обслуживания Власти Тамбовщины развивают сотрудничество с «РЖД» для повышение качества транспортного обслуживания
16:12 В Ульяновской области открыли крупный инновационный животноводческий комплекс В Ульяновской области открыли крупный инновационный животноводческий комплекс
14:38 В Калуге открыли Южный обход областного центра и соединили три федеральные автодороги В Калуге открыли Южный обход областного центра и соединили три федеральные автодороги
14:38 Успешные предприниматели раскрыли правду о бизнесе Успешные предприниматели раскрыли правду о бизнесе
09:17 За 10 месяцев этого года в Курской области родился 8841 ребенок За 10 месяцев этого года в Курской области родился 8841 ребенок
Трамп заявил о новой гонке вооружений, семилетний мальчик заработал 22 млн долларов и другие новости вторника
Трамп заявил о новой гонке вооружений, семилетний мальчик заработал 22 млн долларов и другие новости вторника
04 ДЕК, 12:40 «Агентство развития Новгородской области» вступило в «Ассоциацию кластеров и технопарков России» «Агентство развития Новгородской области» вступило в «Ассоциацию кластеров и технопарков России»

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша
IQ'BUZZ - профессиональный инструмент мониторинга социальных медиа в СМИ
Капитал страны
ВКонтакте Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter