Путин вошёл в шорт-лист претендентов на звание «Человек года» Time

10.12.2018 18:35



Владимир Путин и Дональд Трамп вошли в состав шорт – листа в качестве претендентов на звание «Человек года», сообщает RT. Победителем в прошлом году стало общественное движение «Нарушившие тишину», которое первым придало огласке проблему сексуальных домогательств. В текущем году список претендентов на «звание», по большей части, состоит из мировых политических деятелей.