Прокуратура подтвердила проверку поставщика продуктов для Росгвардии

10.12.2018 17:59



ФСБ заинтересовалось чрезмерно высокими закупочными ценами сосисок для Росгвардии, сообщает РБК. В результате обращения ФСБ в Федеральную антимонопольную службу, Главная военная прокуратура инициировала проведение проверки законности государственного оборонного заказа на поставку Росгвардии мясной и колбасной продукции мясокомбинатом «Дружба народов». По результатам следственных действий будут приняты соответствующие «прокурорские» меры, если на то будут достаточные основания.