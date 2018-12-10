Медведев установил цены на непищевую спиртосодержащую продукцию

10.12.2018 15:47



Согласно документу, который подписал Дмитрий Медведев, будет запрещена продажа непищевой спиртосодержащей продукции, чья цена будет ниже установленного законом по отношении к пищевому алкоголю, сообщает ТАСС. Данное решение, прежде всего, направлено на сокращение отравлений, в следствии употребления подобных жидкостей, а также на ликвидацию торговых схем, основанных на торговле непищевой спиртосодержащей продукцией.