Президента Молдавии в пятый раз отстранили от должности

10.12.2018 14:59



Президента Молдавии Игоря Додона в пятый раз за год отстранили от исполнения обязанностей президента, сообщают «Известия». Отстранение вызвано непринятием президентом законопроектов, одобренных парламентом. Решение об отстранении было принято Конституционным судом без права обжалования. Игорь Додон заявил, что данные законопроекты противоречат интересам населения страны, поэтому он не имеет права на их одобрение. Также, согласно его заявлению, данные решения правительства страны, скорее всего станут для него заключительными, поскольку в скором времени оно будет сменено. Президент Молдавии нацелен на политику сближения с Россией, в то время как правительство страны старается сблизиться с Западом.