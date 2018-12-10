Кремль не имеет отношения к беспорядкам во Франции

10.12.2018 14:37



Пресс – секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг слухи о причастности России к французским беспорядкам, сообщает «Lenta.ru». По его словам, Россия не вмешивается во внутренние вопросы каких бы то ни было стран, тем более во внутренние дела страны, сотрудничество и взаимоотношения с которой ценятся очень высоко и имеют первостепенный приоритет. Какие – либо заявления или доводы, утверждающие обратное, являются открытой клеветой и провокацией. Напоминаем, акции протеста и массовые беспорядки во Франции вспыхнули в результате намерения правительства страны увеличить налоговую ставку на автомобильное топливо.