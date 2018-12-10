Священники УПЦ устроили флешмоб в поддержку церкви

10.12.2018 14:31



На Украине продолжают развиваться события в церковном мире. Так, священники канонической УПЦ решили запустить в Фейсбуке флешмоб, направленный в поддержку Украинской православной церкви. Объясняя эту акцию, они заявляют, то не боятся давлений и запугиваний, которые на них могут оказываться сотрудники СБУ, и готовы к допросам службы безопасности. Священники прямо говорят о том, что поддерживают и сохраняют верность УПЦ, а также ее предстоятелю Онуфрию.