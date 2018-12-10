Ликвидирован департамент скандальной уральской чиновницы Ольги Глацких

10.12.2018 12:57



Департамент молодежной политики, который ранее возглавляла скандально известная чиновница Ольга Глацких, был ликвидирован. Как сообщает ИА Regnum, он вошел в состав нового министерства образования и молодежной политики Свердловской области. Базой для нового министерства, как уточняется, станет министерство образования региона и департамента Глацких. Соответствующий указ уже подписал глава Свердловской области Евгений Куйвашев.

Напомним, что уральская чиновница стала известна после скандального заявления о том, что государство ничего не должно молодежи. Позднее она попыталась оправдаться за это высказывание, но, увы, тщетно.