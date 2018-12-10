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В Крыму объявлено штормовое предупреждение

10.12.2018 14:01
В Крыму объявлено штормовое предупреждение

На Крымский полуостров приходит плохая погода. Так, по региону объявлено штормовое предупреждение, передает РИА Новости со ссылкой на сообщение МЧС. Как отмечают в министерстве, причиной этого являются опасные «гидрометеорологические явления». Погода, согласно прогнозам, ухудшится 11 и 12 декабря. Ожидаются дожди, которые местами могут переходить в мокрый снег. В некоторых населенных пунктах синоптики предупреждают о сильных осадках, высота которых может достигать порядка 30 мм.

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