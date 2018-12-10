10.12.2018 13:25



Российские врачи и учителя могут остаться без подарков. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на директора Департамента развития государственной службы Минтруда Дмитрия Баснака, в Государственную думу был внесен законопроект, в котором речь идет о введении ряда антикоррупционных стандартов, которые будут применяться в отношении организаций федерального уровня.

В частности, сотрудники таких учреждений обязаны будут ставить в известность работодателя о ситуациях, в ходе которых была соверена попытка склонить к коррупции. Плюс ко всему, будет введен запрет на получение подарков. Принимать можно будет только цветы или «призы» от работодателя. Напомним также, что сегодня врачи и учителя могут принимать подарки, которые стоят не больше трех тысяч рублей.