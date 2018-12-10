Актер Алексей Панин пострадал в ДТП в Москве

10.12.2018 11:40



Алексей Панин попал в российской столице в ДТП. Как передает «Пятый канал», дорожное происшествие произошло в ночь на десятое ноября на улице Подвойского. Уточняется, что водитель, который был за рулем такси «Мерседес», где ехал актер, не сумел в нужное время отреагировать на опасную ситуацию, и резко затормозил. В результате сзади в автомобиль врезалась легковая Skoda. Что касается состояния самого Алексея Панина, то он, хоть и ударился головой, но от дальнейшей госпитализации решил отказаться.