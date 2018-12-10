Племянница Скрипаля заявила, что ее родных держат на военной базе

10.12.2018 11:10



Родные Сергея и Юлии Скрипаль продолжают строить догадки об их местонахождении. Так, как считает племянница экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, самого Сергея и его дочь насильно держат в Великобритании. Кроме этого, по ее словам, она давно не может дозвониться до своей двоюродной сестры.

Виктория задается вопросом о том, почему к Юлии никого не пускают, в частности, родственников и дипломатов из России. Что на счет местонахождения, то, как считает женщина, Юля Скрипаль может удерживаться на военной базе или в химической лаборатории.