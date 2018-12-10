Франция расследует "причастность" России к протестам в стране

10.12.2018 05:38



Власти Франции начали расследование возможного вмешательства России в освещение протестов "желтых жилетов". Об этом рассказал глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан. Так, по полученной информации, множество аккаунтов в социальных сетях, которые, предположительно связаны с Россией, оказывали влияние на протестное движение путем распространения сообщений о беспорядках. Тем не менее, по словам Ле Дриана, для того, чтобы иметь возможность обвинять кого бы то ни было, необходимо получить официальные данные расследования, пишет РИА Новости.