СБУ обвинила Россию в организации протестов во Франции

09.12.2018 11:45



Протесты "желтых жилетов" во Франции организовали спецслужбы России. Такое заявление сделала Служба безопасности Украины, разместив соответствующее обвинение на официальной странице в Facebook. Выводы СБУ основаны на том факте, что во время протестов была обнаружена фотография двоих человек, которые держат флаг ДНР. Это, по мнению спецслужбы Украины, служит доказательством причастности российских ведомств к организации протестов, пишет РБК.