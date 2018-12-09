В Шотландии зима «испекла» ледяные блины

09.12.2018 23:52



Редкое явление было зафиксировано в Шотландии. Разных размеров «ледяные блины» покрыли поверхность реки Хелмсдейл в Шотландском нагорье. Необычное явление привлекло внимание многих шотландцев.

Фотограф-любитель Даниэль Норри запечатлел данное событие, вызванное тем, что части льда сближаются друг с другом и создают округлые формы, получившие название «ледяные блины».

Норри заметил необычное зрелище из окна автомобиля. Он попросил приятеля остановиться, чтобы они могли лучше рассмотреть красоту реки. По его словам, округлые льдины были больше похожи на крекеры, чем на блины.

«Льды отличались по размеру…Я часто фотографирую зимние рассветы и ранее я делал отличные фотографии, но не настолько уникальные, как эти», - сообщил фотограф.

Он также признался, что эти его изображения - лучшие.

По данным Метеобюро, для формирования ледяных блинов нужны особые условия. Такое необычное явление чаще всего можно наблюдать в Балтийском море, США и Канаде.

Сформированные диски могут быть от 20 сантиметров до двух метров в диаметре. Несмотря на то, что «ледяные блины» выглядят как сплошные диски, они довольно хрупкие и легко ломаются.

В реках подобной формы льдины образуются, когда температура воздуха достигает 0°, а на воде наблюдается легкий бриз. Формирование «блинов» начинается с тонкого слоя слякоти, который распадается на округлые формы. Потом волны завершают формирование краев. В итоге получается еще одно удивительное творение природы - ледяной блин.