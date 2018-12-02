Ледяной палец смерти – удивительное подводное явление

02.12.2018 19:26



Все живое гибнет, прикасаясь к нему…

Это необычное природное явление, которое зарождается в подлёдных водах Арктики. Оно имеет и другое название – «брайникл» – процесс образования особой формы морского льда в момент столкновения потока слабосолёной ледяной воды с более солёной океанской. Образуется подводный аналог сталактита.

О данном явлении ученые узнали в середине прошлого столетия (подробно описал океанограф Seelye Martin), но впервые оно было запечатлено лишь в 2011 году съемочной группой ВВС.

Брайникл это своего рода ледяная трубка в океане (формируется под слоем морского льда), которая более соленая и более плотная, чем окружающая ее вода, растущая в направлении дна. В период зарождения «ледяной палец» имеет тонкие хрупкие стенки, но непрерывный поток охлажденной соленой воды помогает ему разрастаться. Иногда подобный «морской сталактит» может дотянуться до океанского дна.

Студящий поток соленой воды, достигая дна, стелется по его поверхности замораживая все на своем пути, и таким образом, является ловушкой для многих морских обитателей. Морские звезды и морские ежи, попадая в эти огромные замороженные трубки, замерзают и погибают.