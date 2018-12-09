Камеры МКС запечатлели взлет с Земли двух НЛО

09.12.2018 21:50



Бортовые камеры, установленные на МКС, запечатлели старт с Земли двух неопознанных летающих объектов. Высокоскоростные НЛО, набрав нужную высоту, словно «растворились» в космосе.

Один из уфологов, занимающийся виртуальным исследованием происходящих в Космосе необъяснимых явлений, замедлил полученные кадры, чтобы точнее проследить траекторию полета неопознанных объектов. Это позволило исследователю обнаружить у отдаляющихся от планеты неизвестных объектов след в виде свечения с голубым оттенком. По его мнению, в объективы камер Международной космической станции попали два внеземных корабля, стартовавших с земной поверхности с разницей в несколько минут. НЛО набрали нужную высоту и скорость после чего «растворились» в космических просторах.

В Сети мнение пользователей разделилось. Некоторые предположили, что это ракета, метеор или просто космический мусор. Другая часть сообщества выдвинула версию о том, что это пришельцы, которые наведались на Землю с разведывательной целью.