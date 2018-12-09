Порошенко требует закрыть порты США и Европы для российских судов

09.12.2018 10:37



Европейский союз не может мириться с ситуацией, при которой Россия препятствует свободному судоходству в Керченском проливе. С таким заявлением выступил на Fox News глава Украины Петр Порошенко. Он потребовал от американских и европейских коллег ответить на имеющуюся ситуацию и защитить интересы Украины. Порошенко считает, что закрытие портов США и ЕС будет хорошим ответом России на ее агрессию в Керченском проливе.