Крупнейшее в истории массовое вымирание было вызвано глобальным потеплением

08.12.2018 13:01



Согласно новым исследованиям, экстремальное глобальное потепление, в результате которого морские животные не могут дышать, спровоцировало самое большое массовое вымирание на Земле. Около 95% морских видов и 70% жизни на суше были уничтожены в результате Пермско-триасового вымирания, произошедшего 252 млн лет назад, которое часто называют «Великим вымиранием». Предыдущие исследования связывали это с серией массовых извержений вулканов в Сибири, которые наполнили атмосферу парниковыми газами. Но что именно сделало океаны такими неблагоприятными для жизни, до сих пор остается без ответа, пишет The Independent.

Новое исследование американских ученых из Вашингтонского университета, о котором сообщается в журнале Science, предполагает, что при повышении температуры более теплая вода не может удерживать достаточное количество кислорода для выживания большинства морских существ.

По мнению ученых, уроки Великого вымирания имеют большое значение для судьбы сегодняшнего потепления. Они отмечают, что если выбросы парниковых газов останутся без контроля, то потепление океана может достичь 20% от уровня, наблюдаемого в поздней Перми к 2100 году, а к 2300 году оно может составить от 35 до 50%.

«Это исследование подчеркивает потенциал массового вымирания, возникающего из-за сходного механизма в условиях антропогенного изменения климата», - сказал ведущий исследователь Джастин Пенн.

До того, как сибирские извержения создали на планете эффект парниковых газов, в земных океанах температура и уровень кислорода были такими же, как сегодня. В серии компьютерных симуляций ученые подняли парниковые газы, чтобы соответствовать условиям во время Великого вымирания, в результате чего температура поверхности океана повысилась примерно на 10 градусов. Модель вызвала резкие изменения в океанах, которые потеряли около 80% своего кислорода.

Моделирование показало, что наиболее сильно пострадавшие виды были найдены вдали от тропиков и являлись наиболее чувствительными к потере кислорода. Тропические виды, уже приспособленные к теплым условиям с низким содержанием кислорода, были в состоянии найти новый дом в другом месте. Но для тех, кто приспособлен к холодной, богатой кислородом среде, такого пути спасения не было.

Данные окаменелостей подтвердили, что подобная картина исчезновения была замечена во время Великого вымирания.