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Бактериальные «спящие клетки» уклоняются от антибиотиков и ослабляют защиту от инфекции

07.12.2018 23:48
Бактериальные «спящие клетки» уклоняются от антибиотиков и ослабляют защиту от инфекции

Результаты нового исследования могут помочь объяснить, почему некоторые люди страдают от повторных приступов болезни, несмотря на принятие антибиотиков. Так, в работе, финансируемой Советом медицинских исследований, Институтом Листера и EMBO, ученые изучали бактериальные клетки Salmonella, называемые persisters. Когда бактерии, такие как сальмонелла, вторгаются в организм, многие из них попадают в режим ожидания в ответ на атаку иммунной системы организма, что означает, что они не убиваются антибиотиками, пишет ScienceDaily.

Эти бактериальные клетки (persister) перестают реплицировать и могут оставаться в этом состоянии «спящей клетки» в течение нескольких дней, недель или даже месяцев. Когда антибактериальное лечение прекращается, если некоторые из этих бактериальных клеток оживают, они могут вызвать повторную инфекцию. Доктор Sophie Helaine, старший автор исследований Центра молекулярной бактериологии и инфекций MRC в Императорском министерстве медицины, объяснила:

«Persister часто являются виновниками повторных или труднодоступных инфекций. Классический сценарий - это человек, страдающий каким-то типом болезни, такой как инфекция мочевых путей или инфекция уха, и принимающий антибиотики, которые останавливают симптомы инфекции, потом же она возвращается через несколько недель».

Эти бактериальные клетки образуются, когда они захватываются макрофагами. Раньше клетки считались спящими неактивными бактериями, действуя как бомба замедленного действия для рецидива. В последних исследованиях ученые показывают, что persister, скрываясь в иммунных клетках организма, действительно способны ослабить способность макрофагов убивать бактерии.

«Раньше считалось, что persister полностью неактивны. Однако реальность, которую мы выявили здесь, намного страшнее. Они отрываются от защиты внутри, ослабляя силу макрофагов - которые являются ключевой частью нашего арсенала против инфекции. Это означает, что после прекращения лечения антибиотиками они могли создать гораздо более благоприятную среду для другого заражения или даже совершенно новой инфекции от других бактерий или вирусов», - говорит доктор Питер Хилл, соавтор исследования.

Ученые теперь изучают, есть ли способ ослабить тот механизм, с помощью которого persister ослабляют наши иммунные клетки.

Новое открытие может позволить есть все что угодно, не набирая вес
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