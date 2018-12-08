Британия составила "черный список" российских олигархов

08.12.2018 11:57



Разведывательная служба Великобритании разработала специальный "черный список" российских олигархов, находящихся в наиболее близких взаимоотношениях с лидером России Владимиром Путиным. Разведслужба заявляет, что будет более тщательно контролировать действия, в том числе и в финансовой сфере, тех личностей, которые внесены в новый список. Сообщается, что премьер страны Тереза Мэй одобрила действия разведки, утвердив документ. В "черный список" включены Роман Абрамович, Игорь Сечин, Алишер Усманов, Олег Дерипаска, а также Аркадий и Борис Ротенберги, пишет РБК.