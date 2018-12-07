Госдеп обвинил Россию и Сирию в инсценировке химатаки в Алеппо

07.12.2018 23:12



Госдеп США опубликовал официальное заявление об инциденте, который произошел в сирийском Алеппо 24 ноября текущего года. Так, по данным России и Сирии, боевики атаковали жителей Алеппо боеприпасами с химическими зарядами. Вместе с тем, как говорится в заявлении Госдепа США, данная атака была инсценирована силами России и Сирии, которые предположительно, применили слезоточивый газ. Сделано это, по мнению Госдепа, для того, чтобы "подорвать доверие к прекращению огня в Идлибе", пишет РБК.

Также, Госдеп призывает Россию и Сирию обеспечить доступ членов ОЗХО к месту атаки для проведения беспристрастного расследования. Однако, в ведомстве подчеркнули, что так как место предполагаемой химатаки оцеплено правительственными силами Сирии, они могли намеренно загрязнить место атаки подготовленными химикатами.