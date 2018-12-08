Цена на красную икру снизилась в два раза

08.12.2018 11:28



Как заявили в Росрыболовстве, благодаря усилиям, предпринимаемым ведомством и органами рыбоохраны, которые привели к увеличению годового улова тихоокеанских лососей, в этот предновогодний месяц удалось снизить розничную цену на красную икру почти в два раза. Так, по словам официального представителя Росрыболовства, в 2018 году общий объем улова составил порядка 677 тыс. тонн, что почти в двое превышает прошлогодние показатели, пишет РИА Новости.