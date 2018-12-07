Роскачество рассказало, как выбрать новогоднюю ель
Роскачество советует выбирать именно «живую» ель для новогодних праздников, сообщают РИА новости. Как бы это не звучало парадоксально, но десять елей, выращенные на специальной «плантации» наносят природе вреда гораздо меньше, в сравнении с производством одной искусственной. Эксперты Роскачества объяснили по каким критериям следует выбирать «новогоднее» растение. Во-первых, ветви дерева должны быть эластичными и легко сгибаться, а при разломе хвоинки должен появиться ярко выраженный запах хвойного дерева. Следует обратить внимание на срез ствола: если на нем виден ярко выраженный темный круг, то такое дерево не простоит долго и быстро начнет осыпаться.
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