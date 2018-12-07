Роскачество рассказало, как выбрать новогоднюю ель

07.12.2018 18:49



Роскачество советует выбирать именно «живую» ель для новогодних праздников, сообщают РИА новости. Как бы это не звучало парадоксально, но десять елей, выращенные на специальной «плантации» наносят природе вреда гораздо меньше, в сравнении с производством одной искусственной. Эксперты Роскачества объяснили по каким критериям следует выбирать «новогоднее» растение. Во-первых, ветви дерева должны быть эластичными и легко сгибаться, а при разломе хвоинки должен появиться ярко выраженный запах хвойного дерева. Следует обратить внимание на срез ствола: если на нем виден ярко выраженный темный круг, то такое дерево не простоит долго и быстро начнет осыпаться.