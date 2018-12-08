Порошенко выложил фото с солдатом, носящим эмблему дивизии СС

08.12.2018 10:49



На официальной странице украинского лидера Петра Порошенко в социальной сети Facebook появилась фотография, на которой президент запечатлен перед строем военнослужащих Украины. Многие пользователи обратили внимание на эмблему на форме одного из солдат. Это знак дивизии СС «Мертвая голова», пишет РИА Новости.

Напоминаем, что все лица, которые таки или иначе входили военизированные формирования Национал-социалистической немецкой рабочей партии СС признаны военными преступниками, согласно решению Нюрнбергского трибунала.