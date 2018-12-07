Литва ввела санкции против России

07.12.2018 17:38



Ответом на события в Керченском проливе явились санкции от Литвы в отношении России, сообщает «Газета.ру». Об этом стало известно в ходе встречи Петра Порошенко и Дали Грибаускайте. Президент Литвы заявила, что международная общественность никаким образом не отреагировала на вышеназванные события, поэтому Вильнюс твердо решил «наказать» агрессора. Санкции будут «адресными», т.е. будут введены в отношении отдельно взятых граждан России, которые по мнению Грибаускайте ответственны в произошедшем.