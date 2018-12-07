Во время презентации в "Сколково" упал прототип аэротакси

07.12.2018 22:44



Прототип летающего такси, который был разработан МИСиС упал во время презентации, которая происходила в "Сколково". Сообщается, что аппарат смог только немного подняться в воздух и то, с трудом, после чего практически сразу упал. Модель аэротакси, которая по полученным данным стоит порядка 12 млн рублей, упала в сугроб и поэтому не получила сильных повреждений, передает газета Известия.