Путин вручил премию РГО и рассказал о своем путешествии и встрече с медведями

07.12.2018 21:24



Во время ежегодной церемонии награждения премиями Русского географического общества в Государственном Кремлевском дворце, президент страны Владимир Путин, который вручал премию "Лучшая экспедиция по России", рассказал о своем путешествии по диким местам России и встрече с медведями. Также, глава государства заявил, что работа, которую проводит РГО очень важна для всей страны, но данная тема не слишком широко освещается в прессе. Владимир Путин призвал делать все возможное для того, чтобы о деятельности Общества узнала вся страна.