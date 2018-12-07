Путин считает подключение Греции к «Турецкому потоку» реалистичным

07.12.2018 18:28



Вероятность включения Греции в проект «Турецкого потока» высока, а данная модель события вполне реалистична, сообщают РИА новости. Владимир Путин заявил о том, что возможность включения Греции в проект газовой магистрали неоднократно обсуждался с турецкими партнерами и с греческой стороной. По предоставленным данным, от Греции до Италии существует уже построенный участок газопровода и логично было бы задействовать его в рамках проекта. Кроме того, Греция проявляет большую заинтересованность в данном вопросе, поскольку участие в проекте строительства газовой магистрали сыграет «на руку» всем странам Европы.