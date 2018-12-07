Сбербанк выходит на рынок выдачи кредитов в торговых точках

07.12.2018 16:29



Начиная с 7 декабря Сбербанк запустит систему кредитования на POS – точках, т.е. точках, которые расположены внутри магазинов или торговых центров, сообщает ТАСС. В рамках нового для Сбербанка рыночного сегмента, будет запущена площадка кредитования «Покупай со Сбербанком». Ранее Сбербанк не участвовал в вышеназванном сегменте и не известно, что подтолкнуло компанию на данный шаг. Также не уточняются детали стратегического развития направления.